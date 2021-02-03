Кафельников считает, что сборная России может выиграть Кубок ATP

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказал мнение о выступлении сборной России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Наши ребята играют хорошо. Безусловно, есть все предпосылки к тому, чтобы они выиграли. Насчёт соперников в полуфинале: сербы или немцы — на этой стадии нам без разницы. Что Джокович, что Зверев — они оба тяжёлые и оба сложные», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, одержав на групповом этапе победу над командами Аргентины и Японии. Соперник россиян по полуфиналу определится по завершении всех игр групповой стадии.

Ранее сообщалось, что Шамиль Тарпищев назвал сборную России фаворитом ATP Cup.