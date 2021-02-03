Тарпищев назвал сборную России фаворитом ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российской команды в полуфинал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Вышли в полуфинал уверенно, молодцы, хотя чистоты и надёжности пока не хватает. Нервная система ещё не вработалась, но прогресс виден. Надо сказать, что пусть турнир больше предсезонный, но по классу игры и ровности состава мы, считаю, являемся фаворитами. Такого не было давно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup, одержав на групповом этапе победу над командами Аргентины и Японии. Соперник россиян по полуфиналу определится по завершении всех игр групповой стадии.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Нисикори и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup.