В IBU рассказали о запрете российским биатлонистам публиковать в соцсетях флаг России во время ЧМ

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что биатлонистам сборной России запрещено размещать в социальных сетях государственную символику лишь в том случае, если публикация имеет отношение к чемпионату мира в Поклюке.

«Я приведу пример. Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антерсельве, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить об этом успехе, который, возможно, считает одним из главных в жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется лишь на событие, на котором мы находимся. Появление подобной публикации мы сочли бы нарушением. Что же касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает. Здесь сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», — приводит слова чиновника ТАСС.

Россия находится под санкциями Всемирного антидопингового агентства, из-за чего отечественным спортсменам запрещено выступать под родным флагом и гимном на крупных международных турнирах.

Ранее Виндиш заявил, что российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски.