Виндиш: российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира по биатлону итальянец Доминик Виндиш рассказал, как складывается общение между командами на первенстве планеты.

«Общаюсь ли я с кем-нибудь из российской сборной? Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или же стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги. Но не разговариваем. С другими сборными как-то легче даётся общение. А здесь сказывается языковой барьер», — цитирует Виндиша «Советский спорт».

10 февраля сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

Ранее Рожков высказался о промахах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ.