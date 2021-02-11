Виндиш: российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски
- РИА Новости
«Общаюсь ли я с кем-нибудь из российской сборной? Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или же стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги. Но не разговариваем. С другими сборными как-то легче даётся общение. А здесь сказывается языковой барьер», — цитирует Виндиша «Советский спорт».
10 февраля сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
Ранее Рожков высказался о промахах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ.