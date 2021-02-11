Виндиш: российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски

Короткая ссылка
Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпион мира по биатлону итальянец Доминик Виндиш рассказал, как складывается общение между командами на первенстве планеты.
Виндиш: российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски
  • РИА Новости

«Общаюсь ли я с кем-нибудь из российской сборной? Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или же стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги. Но не разговариваем. С другими сборными как-то легче даётся общение. А здесь сказывается языковой барьер», — цитирует Виндиша «Советский спорт».

10 февраля сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

Ранее Рожков высказался о промахах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить