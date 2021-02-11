Рожков высказался о промахах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ

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Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Рожков высказался о промахах Мироновой в смешанной эстафете на ЧМ
  • РИА Новости

«Если учитывать результаты предыдущих этапов, то можно было надеяться на хороший итог. Многие рассчитывали, что Света Миронова сумела справиться со своей проблемной темой в «стойке». Речь не о штрафных кругах, а в целом о стрельбе стоя. Но существовал достаточно большой процент, что такое может произойти. Свете нужно начать бороться — речь о психологии. Не думаю, что проблемы связаны с физическим состоянием или у неё страдает техническая часть. Мы знаем, на тренировках и в индивидуальных гонках человек попадает. Процент попадания у неё планомерно идёт на улучшение, но в командных гонках пока ничего не получается», — цитирует Рожкова «Чемпионат».

Сборная России в смешанной эстафете заняла девятое место, а Светлана Миронова после одного из огневых рубежей зашла на два штрафных круга.

Ранее сообщалось, чем в сборной России по биатлону объяснили провал в смешанной эстафете на ЧМ.

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