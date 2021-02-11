Морозов рассказал, как стал очевидцем драки болельщиков «Динамо» и «Спартака»

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Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов, выступающий в футбольном клубе «Уфа», рассказал об участии в драке с болельщиками московского «Спартака».
Морозов рассказал, как стал очевидцем драки болельщиков «Динамо» и «Спартака»
  • ©fcdynamo.ru

«На момент дебюта за основную команду «Динамо» меня интересовала околофутбольная жизнь. Я следил за всеми этими движениями, начал общаться с ребятами из «фирм», мы несколько раз с ними встречались на полянах за городом», — цитирует Морозова Sport24.

По словам защитника, он не рассказывал об этом в «Динамо».

«Я попросил ребят взять меня с собой на «забиву». Пришли ребята постарше, скинули локацию, мы сели в машины. Дальше — на точке началась разминка: ребята перематывали руки, мазали лицо вазелином, разминались. Людей, которые выходят против нас — мы не знали. Знали только, что они за «Спартак». После разминки уже начали выдвигаться. Дальше через 50 метров появилась группа других таких еж спортивных парней. Они начали выяснять отношения между собой. Специальные люди следили, чтобы всё было по правилам. Я не сходился с ними, просто смотрел. Мне захотелось почувствовать эту энергетику. Я тогда даже надел маску, чтобы меня никто не узнал, потом сказал всем спасибо и поехал на тренировку», — рассказал футболист.

В нынешнем сезоне Григорий Морозов принял участие в четырёх матчах за «Уфу» и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник «Спартака» назначен начальником селекционного отдела «Динамо». 


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