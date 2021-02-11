В ЦСКА прокомментировали новость о травме Дзагоева

В московском ЦСКА отреагировали на слухи о повреждении полузащитника Алана Дзагоева.

«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой всё ок», — говорится в публикации на официальной странице московского клуба в Twitter.

Сообщалось, что полузащитник получил повреждение мышц во время двустороннего матча.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзагоев сыграл десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.



Ранее московский ЦСКА объявил об отмене товарищеских матчей с испанскими клубами на сборе в Кампоаморе.