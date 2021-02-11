Федун отреагировал на изменения формата Лиги чемпионов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об изменении формата Лиги чемпионов УЕФА.

«Хотелось бы, чтобы при обсуждении реформы была услышана каждая из европейских ассоциаций. Все члены УЕФА равны в своих правах. Делать богатые клубы ещё богаче, а бедные ещё беднее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Также, по мнению владельца «Спартака», нужно повышать соревновательный уровень Российской премьер-лиги, чтобы соответствовать новым регламентам.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается увеличить число участников ЛЧ с 32 до 36 и отменить распределение клубов на группы.

Ранее сообщалось, что все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ.