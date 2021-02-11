Федун отреагировал на изменения формата Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Хотелось бы, чтобы при обсуждении реформы была услышана каждая из европейских ассоциаций. Все члены УЕФА равны в своих правах. Делать богатые клубы ещё богаче, а бедные ещё беднее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Также, по мнению владельца «Спартака», нужно повышать соревновательный уровень Российской премьер-лиги, чтобы соответствовать новым регламентам.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается увеличить число участников ЛЧ с 32 до 36 и отменить распределение клубов на группы.
Ранее сообщалось, что все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ.