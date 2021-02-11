Вяльбе заявила, что у россиян не будет дополнительных ограничений на ЧМ в Оберстдорфе

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что национальная команда по лыжным видам спорта на чемпионате мира в Оберстдорфе не столкнётся с какими-либо дополнительными ограничениями, за исключением тех, что связаны с флагом, гимном и спортивной формой спортсменов.
Вяльбе заявила, что у россиян не будет дополнительных ограничений на ЧМ в Оберстдорфе
  • РИА Новости

«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-то дополнительных ограничений нет. Есть только по флагу, гимну и одежде», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций WADA сборная России не имеет права выступать под национальным флагом и гимном на крупных международных соревнованиях.

Ранее тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки.

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