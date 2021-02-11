Вяльбе заявила, что у россиян не будет дополнительных ограничений на ЧМ в Оберстдорфе
- РИА Новости
«Ограничения по правилам поведения? У нас каких-то дополнительных ограничений нет. Есть только по флагу, гимну и одежде», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Чемпионат мира пройдёт с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций WADA сборная России не имеет права выступать под национальным флагом и гимном на крупных международных соревнованиях.
Ранее тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки.