Тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда перенёсшая операцию на руке Наталья Непряева сможет приступить к полноценным тренировкам.
Тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Наталья сейчас тренируется по отдельной программе, она уже встала на лыжи и катается с одной палкой. Ей уже сняли гипс с травмированной руки и поставили лангетку. Требуется время на восстановление, как-то ускорить заживление не удастся. Нужно выждать три недели, как сказал хирург, только после 20 дней после операции ей можно будет взять палку в руку», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он отметил, что штаб команды обязательно проконсультируется с хирургом, который оперировал Непряеву, перед тем как повышать ей нагрузки.

«Если он скажет, что спортсменку обязательно должен посмотреть врач здесь, в Италии, то мы обязательно съездим в травматологию. И если нужно будет сделать снимок, то, конечно, всё сделаем», — добавил специалист.

Непряева сломала руку в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. У неё был диагностирован перелом двух костей кисти, и она перенесла операцию.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Непряева и Сорина выступят на ЧМ.

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