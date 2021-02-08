Тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки
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«Наталья сейчас тренируется по отдельной программе, она уже встала на лыжи и катается с одной палкой. Ей уже сняли гипс с травмированной руки и поставили лангетку. Требуется время на восстановление, как-то ускорить заживление не удастся. Нужно выждать три недели, как сказал хирург, только после 20 дней после операции ей можно будет взять палку в руку», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Он отметил, что штаб команды обязательно проконсультируется с хирургом, который оперировал Непряеву, перед тем как повышать ей нагрузки.
«Если он скажет, что спортсменку обязательно должен посмотреть врач здесь, в Италии, то мы обязательно съездим в травматологию. И если нужно будет сделать снимок, то, конечно, всё сделаем», — добавил специалист.
Непряева сломала руку в результате падения в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. У неё был диагностирован перелом двух костей кисти, и она перенесла операцию.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что Непряева и Сорина выступят на ЧМ.