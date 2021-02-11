Газзаев высказался об изменении формата Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Эта реформа пойдёт на пользу клубам, которые финансируются за счёт федерального и регионального бюджета. Больше шансов заработать на количестве матчей», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Также, по мнению тренера, увеличение количества клубов усилит конкуренцию за места в Лиге чемпионов в Российской премьер-лиге.
«С учётом увеличения мест в турнире увеличится и количество клубов, стремящихся туда попасть. С точки зрения материальных условий все клубы будут стараться выйти туда», — добавил депутат.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается увеличить число участников ЛЧ с 32 до 36 и отменить распределение клубов на группы.
Ранее сообщалось, что все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ.