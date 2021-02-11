Газзаев высказался об изменении формата Лиги чемпионов

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Бывший тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Газзаев прокомментировал реформу Лиги чемпионов УЕФА.
Газзаев высказался об изменении формата Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Эта реформа пойдёт на пользу клубам, которые финансируются за счёт федерального и регионального бюджета. Больше шансов заработать на количестве матчей», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Также, по мнению тренера, увеличение количества клубов усилит конкуренцию за места в Лиге чемпионов в Российской премьер-лиге.

«С учётом увеличения мест в турнире увеличится и количество клубов, стремящихся туда попасть. С точки зрения материальных условий все клубы будут стараться выйти туда», — добавил депутат.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается увеличить число участников ЛЧ с 32 до 36 и отменить распределение клубов на группы.

Ранее сообщалось, что все ассоциации УЕФА согласны с новым форматом ЛЧ.

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