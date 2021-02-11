Польховский прокомментировал отказ Логинова от общения с прессой на ЧМ

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал решение лидера команды Александра Логинова не давать интервью во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке.
Польховский прокомментировал отказ Логинова от общения с прессой на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«В команде это не обсуждалось. Зачем? У каждого своя жизнь и своё право. Логинов говорить не хочет, и это его право. Всё на усмотрение ребят», — цитирует Польховского ТАСС. 

В первый день чемпионата мира сборная России с Логиновым в составе показала девятый результат в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, чем в сборной России по биатлону объяснили провал в смешанной эстафете на ЧМ.

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