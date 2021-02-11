Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Монреаль» в НХЛ
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Встреча, проходившая в «Белл-центре» в Монреале, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе победителей по шайбе забросили Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Зак Хайман и Илья Михеев.
У «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Томаш Татар.
Форвард хозяев Илья Михеев забросил одну шайбу. Российский защитник гостей Александр Романов записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ.