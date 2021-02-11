Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Монреаль» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиэнс».
Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Монреаль» в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Bolte-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Белл-центре» в Монреале, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей по шайбе забросили Трэвис Дермотт, Джастин Холл, Зак Хайман и Илья Михеев. 

У «Канадиенс» отличились Джош Андерсон и Томаш Татар.

Форвард хозяев Илья Михеев забросил одну шайбу. Российский защитник гостей Александр Романов записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить