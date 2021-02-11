СМИ: Месси заплатит не менее €370 млн налогов с 2017 года

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заплатит как минимум €370 млн налогов с момента продления его контракта с клубом в 2017 году.
СМИ: Месси заплатит не менее €370 млн налогов с 2017 года
  • Reuters

Как сообщает elperiodico.com, около €275 млн от этой суммы приходится на подоходный налог. Кроме того, Месси обязан выплачивать налоги на имиджевые права и рекламные контракты, а это около 15% от общей суммы налогов.

До этого в СМИ появились документы, согласно которым максимальная сумма, которую Месси может получить в «Барселоне» по контракту, составляет €555 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны» и пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался по поводу информации о зарплате нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

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