Министр культуры и спорта Испании — о зарплате Месси: эти суммы просто шокируют

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался по поводу информации о зарплате нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Эти непомерные суммы действительно просто шокируют. Зарплаты в футболе следует снизить. Сейчас это ещё более заметно, учитывая кризис и тот факт, что люди переживают трудные времена. Мы должны подумать о том, что учёные должны зарабатывать так же хорошо, как и футболисты», — цитирует Урибеса BeSoccer.

До этого в СМИ появились документы, согласно которым максимальная сумма, которую Месси может получить в «Барселоне» по контракту, составляет €555 млн.

Месси является воспитанником «Барселоны» и пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплатить Месси €63,5 млн.