СМИ: «Барселона» должна выплатить Месси €63,5 млн

Испанский футбольный клуб «Барселона» задерживает зарплату своему капитану Лионелю Месси.

Как сообщает Marca, к концу января каталонский клуб выплатил аргентинцу только €8,5 млн, хотя к данному этапу сезона форварду положена выплата в размере €72 млн.

Таким образом, задолженность сине-гранатовых перед игроком составляет €63,5 млн.

Испанские СМИ недавно обнародовали информацию, согласно которой за четыре года действия контракта Месси получит €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Месси несколько раз нарушил условия контракта с «Барселоной».