СМИ: Месси несколько раз нарушил условия контракта с «Барселоной»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил условия соглашения с нынешним клубом.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, Месси трижды нарушил седьмой пункт трудового договора, по которому он не может публично критиковать клубное руководство. В прошлом году аргентинец раскритиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля, а также выказывал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам клуба и уходом форварда Луиса Суареса.

На протяжении всей своей карьеры 33-летний аргентинец выступал только за «Барселону».

Ранее экс-президент «Барселоны» заявил, что не разглашал детали контракта Месси.