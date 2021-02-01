СМИ: Месси несколько раз нарушил условия контракта с «Барселоной»

Короткая ссылка
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил условия соглашения с нынешним клубом.
СМИ: Месси несколько раз нарушил условия контракта с «Барселоной»
  • Reuters

Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, Месси трижды нарушил седьмой пункт трудового договора, по которому он не может публично критиковать клубное руководство. В прошлом году аргентинец раскритиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля, а также выказывал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам клуба и уходом форварда Луиса Суареса.

На протяжении всей своей карьеры 33-летний аргентинец выступал только за «Барселону».

Ранее экс-президент «Барселоны» заявил, что не разглашал детали контракта Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить