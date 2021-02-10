Малкин досрочно завершил тренировку с «Питтсбургом» из-за раздражения глаза

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин досрочно завершил тренировку с командой из-за раздражения глаза.
Малкин досрочно завершил тренировку с «Питтсбургом» из-за раздражения глаза
  • Reuters

Об этом рассказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

«У Евгения было раздражение глаза, это беспокоило его, поэтому мы сняли его со льда в качестве меры предосторожности», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

11 февраля «Питтсбург» сыграет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс»

Всего на счету Малкина в этом сезоне 11 матчей, два гола и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Айлендерс» в матче НХЛ, который состоялся 7 февраля.

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