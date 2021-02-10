Шипулин о результате сборной России в эстафете на ЧМ по биатлону: первый блин комом

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Это первая гонка на чемпионате мира, поэтому я и многие болельщики, наверное, рассчитывали на более хороший результат, чем у команды получился. В целом видно, что почти все члены нашей команды сегодня могли выступить лучше, но, к сожалению, не выступили. И это было видно с первого этапа», — цитирует Шипулина Sport24.

Он отметил, что россияне были не в своей тарелке, а после захода Светланы Мироновой на два штрафных круга были упущены шансы на медали. По его мнению, команда провела свою худшую гонку.

«Скажу, что первый блин комом. И сегодня ребята, которые бежали, возможно, сделали очень хорошую и длительную тренировку, продышались. Это может помочь в дальнейших гонках. Ну и Света, я уверен, сделает работу над ошибками. После такой психологической ямы она должна собраться и выступать лучше», — добавил Шипулин.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Дмитрий Васильев назвал провальным результат сборной России по биатлону в смешанной эстафете.