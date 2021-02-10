Экс-футболист «Барселоны» Туре назначен ассистентом главного тренера донецкого «Олимпика»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Сити» и испанской «Барселоны» Яя Туре стал помощником главного тренера донецкого футбольного клуба «Олимпик».

Об этом сообщается на сайте украинского клуба. Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Главным тренером команды является Игорь Климовский.

Ивуарийский игрок выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год, а после до 2018 года играл за «Манчестер Сити». Кроме того, хавбек с 2003 по 2005 год защищал цвета донецкого «Металлурга».

Туре завершил игровую карьеру в 2020-м. Последним его клубом был китайский «Циндао Хайню».

Ранее сообщалось, что Туре может получить работу в ФК «Сочи».