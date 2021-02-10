Актёры Рейнольдс и Макэлхенни купили футбольный клуб пятого дивизиона Англии

Голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами футбольного клуба «Рексем».

«Компания RR McReynolds Company LLC получила 100%-ный контроль над Wrexham AFC Limited и Wrexham Supporters Trust. Новые владельцы, Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вложили в клуб €2 млн», — говорится на официальной странице футбольного клуба «Рексем» в Instagram.

ФК «Рексем» основан в 1864 году и является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса.

В настоящее время «Рексем» выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Ранее Райан Рейнольдс объявил о запуске собственного стримингового сервиса.