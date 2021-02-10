Бузова хочет исполнить гимн России на Олимпиаде или ЧМ

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Российская певица Ольга Бузова призналась, что мечтает об исполнении гимна России на чемпионате мира или Олимпийских играх.
Бузова хочет исполнить гимн России на Олимпиаде или ЧМ
  • РИА Новости

«Я определилась с ещё одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет всё самое заветное, из чего складывается любовь к родине», — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с Бузовой.

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