Фигурист Соловьёв рассказал об отношениях с Бузовой
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«Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто», — цитирует Соловьёва «Большой спорт».
Фигурист отметил, что у него часто интересуются, какая Бузова в личном общении. При этом, как он сказал, задающие вопросы люди чаще уверены, что с телеведущей сложно контактировать.
«Это совершенно не так. Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом. Лёгкость общения в процессе работы — залог продуктивности и успеха», — добавил Соловьёв.
Он также признался, что получает удовольствие от выступлений в «Ледниковом периоде». Кроме того, по его словам, иногда ему приходится подбадривать свою партнёршу, так как иногда она может находиться во власти разных эмоций.
Ранее сообщалось, что девушка-боец Ангелина Семёнова второй раз вызвала Бузову на боксёрский поединок.