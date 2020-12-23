Фигурист Соловьёв рассказал об отношениях с Бузовой

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Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду россиянин Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с известной певицей Ольгой Бузовой, с которой он в паре выступает в проекте «Ледниковый период».
Фигурист Соловьёв рассказал об отношениях с Бузовой
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«Приятно, что мы быстро нашли контакт и работаем легко. Бывают совершенно неизвестные люди, но такие змеи, что от общения с ними хочется застрелиться. С Ольгой легко и просто», — цитирует Соловьёва «Большой спорт».

Фигурист отметил, что у него часто интересуются, какая Бузова в личном общении. При этом, как он сказал, задающие вопросы люди чаще уверены, что с телеведущей сложно контактировать. 

«Это совершенно не так. Конечно, в процессе подготовки номеров мы можем повысить голос, но не друг на друга, а на ситуацию в целом. Лёгкость общения в процессе работы — залог продуктивности и успеха», — добавил Соловьёв.

Он также признался, что получает удовольствие от выступлений в «Ледниковом периоде». Кроме того, по его словам, иногда ему приходится подбадривать свою партнёршу, так как иногда она может находиться во власти разных эмоций. 

Ранее сообщалось, что девушка-боец Ангелина Семёнова второй раз вызвала Бузову на боксёрский поединок.

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