Хофер оценил сборную России перед началом ЧМ по биатлону

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Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился мнением о национальной команде России перед стартом чемпионата мира в словенской Поклюке.
Хофер оценил сборную России перед началом ЧМ по биатлону
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
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«Сборная России прогрессирует очень хорошо. Уверен, что российские биатлонисты прибыли в Поклюку в хорошей форме. Начало сезона у них было не самым удачным, но, может быть, они рассчитывали выйти на пик формы чуть позже — как раз к чемпионату мира», — приводит слова Хофера «Советский спорт».

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону.

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