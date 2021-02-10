Хофер оценил сборную России перед началом ЧМ по биатлону

Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился мнением о национальной команде России перед стартом чемпионата мира в словенской Поклюке.

«Сборная России прогрессирует очень хорошо. Уверен, что российские биатлонисты прибыли в Поклюку в хорошей форме. Начало сезона у них было не самым удачным, но, может быть, они рассчитывали выйти на пик формы чуть позже — как раз к чемпионату мира», — приводит слова Хофера «Советский спорт».

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону.