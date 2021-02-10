В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе «Коринтианса» к Роше
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- РИА Новости
«С «Коринтиансом» никаких контактов по Педро Роше не было», — приводит слова Фетисова Sport24.
В прошлом сезоне Педро Роша принял участие в пяти матчах за «Фламенго» из Рио-де-Жанейро в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу.
В составе московского клуба Роша забил один мяч и отдал две результативные передачи в 19 встречах.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Роша может перейти в «Коринтианс».