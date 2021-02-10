В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе «Коринтианса» к Роше

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможном переходе Педро Роши в «Коринтианс» из Сан-Паулу на правах аренды.

«С «Коринтиансом» никаких контактов по Педро Роше не было», — приводит слова Фетисова Sport24.

В прошлом сезоне Педро Роша принял участие в пяти матчах за «Фламенго» из Рио-де-Жанейро в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу.

В составе московского клуба Роша забил один мяч и отдал две результативные передачи в 19 встречах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Роша может перейти в «Коринтианс».