В ISU оценили выбор музыки Чайковского для награждения российских конькобежцев

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Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко высказался о выборе музыки известного композитора Петра Чайковского для использования на церемониях награждения российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.
В ISU оценили выбор музыки Чайковского для награждения российских конькобежцев
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Это достаточно патриотичный вариант. Всем это решение очень нравится. Главное, чтобы была медаль, было первое место, чтобы все его услышали», — приводит слова главы Кибалко ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля, а мировое первенство по шорт-треку — с 5 по 7 марта в Дордрехте. 

Ранее стало известно, какая музыка заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту.

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