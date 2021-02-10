В ISU оценили выбор музыки Чайковского для награждения российских конькобежцев
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
«Это достаточно патриотичный вариант. Всем это решение очень нравится. Главное, чтобы была медаль, было первое место, чтобы все его услышали», — приводит слова главы Кибалко ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля, а мировое первенство по шорт-треку — с 5 по 7 марта в Дордрехте.
Ранее стало известно, какая музыка заменит гимн России на ЧМ по конькобежному спорту.