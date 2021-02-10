В ISU оценили выбор музыки Чайковского для награждения российских конькобежцев

Глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко высказался о выборе музыки известного композитора Петра Чайковского для использования на церемониях награждения российских спортсменов на предстоящих чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

«Это достаточно патриотичный вариант. Всем это решение очень нравится. Главное, чтобы была медаль, было первое место, чтобы все его услышали», — приводит слова главы Кибалко ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдёт в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля, а мировое первенство по шорт-треку — с 5 по 7 марта в Дордрехте.



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