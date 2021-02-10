Миронова довольна новыми костюмами российских биатлонистов на ЧМ
- РИА Новости
«Мы заранее знали, что нам привезут комбинезоны. Надо пострелять, посмотреть, цепляется ли что-то, как сцепление на ковре на огневом рубеже с локтями. Всё будет хорошо», — приводит слова Мироновой ТАСС.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля. Первой гонкой мирового первенства станет смешанная эстафета.
Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.