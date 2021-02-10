Миронова довольна новыми костюмами российских биатлонистов на ЧМ

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Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила новые комбинезоны, в которых сборная России выступит на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Миронова довольна новыми костюмами российских биатлонистов на ЧМ
  • РИА Новости

«Мы заранее знали, что нам привезут комбинезоны. Надо пострелять, посмотреть, цепляется ли что-то, как сцепление на ковре на огневом рубеже с локтями. Всё будет хорошо», — приводит слова Мироновой ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля. Первой гонкой мирового первенства станет смешанная эстафета.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.

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