Бобровский признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам в матче с «Детройт Ред Уингз», чем помог своей команде одержать победу со счётом 2:1.

Второй звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвилл Предаторз».

Третьей звездой признан форвард «Калгари Флеймз» Элиас Линдхольм, забросивший победную шайбу в матче с «Виннипег Джетс» (3:2).

Ранее Никита Кучеров рассказал, как провёл свой день с Кубком Стэнли.