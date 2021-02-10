Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как провёл свой день с Кубком Стэнли.

«Плавали на лодке с моей семьёй, и с нами были другие ребята — Василевский, Волков. Просто катались два дня, купались, отдыхали. Особо вариантов и не было. А что ещё с ним делать? Все рестораны закрыты, никуда не пойдёшь. По сути, побыли на природе, на воде, на свежем воздухе. В таких условиях выбирать не приходится», — приводит слова Кучерова «Матч ТВ».

Он отметил, что хотел бы в будущем привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Но в следующем году, если мы, не дай бог, проиграем в плей-офф, а Кубок Стэнли возьмёт кто-то другой… Я не понимаю этого, как дадут чашу хоккеистам «Тампы»? А если в другом клубе-победителе тоже будут русские? Мы все вместе привезём Кубок Стэнли в Россию и будем объяснять, что мы тоже чемпионы, но завоевали год назад, а теперь просто проиграли? Впрочем, всё равно: привезти Кубок Стэнли в Россию хочется вне зависимости от обстоятельств. Но волшебного ощущения, как в 2020 году сразу после победы, уже не будет. Так, чисто для фоток. Ну и в ресторан особо не пойдёшь. Что праздновать, если мы проиграли?» — добавил Кучеров.

По итогам сезона-2019/20 «Тампа» завоевала свой второй в истории Кубок Стэнли. Кучеров набрал 85 (33 + 52) очков в регулярном чемпионате и 34 (7 + 27) очка — в плей-офф.