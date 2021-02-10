Спортсменов на Играх в Токио будут тестировать на коронавирус каждые четыре дня

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил детали программы тестирования спортсменов на наличие коронавирусной инфекции во время летней Олимпиады в Токио.

Согласно опубликованному МОК своду правил для спортсменов и официальных лиц, тестирование на коронавирус будет проводиться не реже одного раза в четыре дня.

Отмечается, что периодичность ПЦР-тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований.

При выявлении заболевания другие атлеты будут незамедлительно проинформированы через приложение для отслеживания контактов с инфицированными, которое используется в Японии с лета прошлого года и является обязательным для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду в Токио.

Перенесённая из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК представил правила проведения Олимпийских игр в Токио.