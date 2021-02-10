27 очков Ирвинга и дабл-дабл Хардена не спасли «Бруклин» от проигрыша «Детройту» в НБА

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 122:111 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком «Детройта», прервавшего серию из четырёх поражений, стал Джерами Грант, набравший 32 очка. Ещё 22 очка команде принёс Делон Райт.

В составе «Бруклина», потерпевшего третье поражение подряд, 27 очков набрал Кайри Ирвинг. Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 ассистов.

В других матчах игрового дня «Майами Хит» победил «Нью-Йорк Никс» (98:96), а «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (130:101).

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