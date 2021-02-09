В США назвали причину крушения вертолёта Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США заявил, что пилот вертолета, в котором летел легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, был дезориентирован в пространстве.

Об этом сообщает ESPN. Пилот Ара Зобаян летел сквозь облака, из-за чего потерял ориентацию в пространстве. Один из представителей NTSB Майкл Грэм заявил, что пилот проигнорировал его предупреждения и продолжил полёт в облаках, из-за чего и произошла катастрофа.

26 января 2020 года вертолёт 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса. На борту были сам экс-баскетболист, его 13-летняя дочь Джианна, пилот и ещё шесть человек.

Ранее сообщалось, что прошёл год со дня гибели Брайанта.