В США назвали причину крушения вертолёта Брайанта

Короткая ссылка
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США заявил, что пилот вертолета, в котором летел легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, был дезориентирован в пространстве.
В США назвали причину крушения вертолёта Брайанта
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN. Пилот Ара Зобаян летел сквозь облака, из-за чего потерял ориентацию в пространстве. Один из представителей NTSB Майкл Грэм заявил, что пилот проигнорировал его предупреждения и продолжил полёт в облаках, из-за чего и произошла катастрофа.

26 января 2020 года вертолёт 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса. На борту были сам экс-баскетболист, его 13-летняя дочь Джианна, пилот и ещё шесть человек.

Ранее сообщалось, что прошёл год со дня гибели Брайанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить