Сорокин: в России каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС

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Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о положении дел в отечественном футболе.
Сорокин: в России каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС
  • РИА Новости

«В стране в футболе разбираются абсолютно все. Каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС. На мой взгляд, в настоящий момент в российском футболе делается достаточно и общий тренд позитивный. У нас объективно всё неплохо с финансированием. В контексте организации матчей мы выжимаем максимум в условиях пандемии коронавируса. Можно ли было сделать лучше? Вероятно. Могли ли наши клубы лучше сыграть в еврокубках? Наверное, да. Но каждую ситуацию нужно рассматривать в отдельности. В футболе, как на фондовом рынке, есть место колебаниям и вслед за спадом всегда идёт подъём. Ни одна сборная мира не штампует победы. В целом хочется посоветовать «доброжелателям» побольше позитива и спросить у себя, что они сделали для того, чтобы футбол стал лучше», — заявил Сорокин в интервью RT. 

Ранее он рассказал о ситуации с использованием в России наследия прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу.

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