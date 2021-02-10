Сорокин: в России каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о положении дел в отечественном футболе.

«В стране в футболе разбираются абсолютно все. Каждый считает, что вправе давать советы тренерам и сотрудникам РФС. На мой взгляд, в настоящий момент в российском футболе делается достаточно и общий тренд позитивный. У нас объективно всё неплохо с финансированием. В контексте организации матчей мы выжимаем максимум в условиях пандемии коронавируса. Можно ли было сделать лучше? Вероятно. Могли ли наши клубы лучше сыграть в еврокубках? Наверное, да. Но каждую ситуацию нужно рассматривать в отдельности. В футболе, как на фондовом рынке, есть место колебаниям и вслед за спадом всегда идёт подъём. Ни одна сборная мира не штампует победы. В целом хочется посоветовать «доброжелателям» побольше позитива и спросить у себя, что они сделали для того, чтобы футбол стал лучше», — заявил Сорокин в интервью RT.

Ранее он рассказал о ситуации с использованием в России наследия прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу.