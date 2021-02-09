Драчёв считает, что сборная России поборется за медали во всех эстафетных гонках ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился своими ожиданиями от стартующего чемпионата мира в Поклюке.

«На чемпионате мира мы однозначно будем бороться за медали во всех эстафетах. Так уж вышло, что эстафета — один из наших, российских видов программы. Уверен, смогут побороться и девочки, и мальчики, да и в смешанной мы должны цепляться за медали. На личных гонках, конечно, будет тяжело. Любые индивидуальные старты требуют возможных фундаментальных сдвигов вперёд. Если же судить по личным гонкам на КМ, то наши спортсмены находились не в лучшем состоянии. Выносим за скобки Миронову и Логинова. На них, наверное, есть надежда. Если же они справятся, как это было в гонках, где они брали медали, тогда шансы увеличатся», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 феврaля.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.