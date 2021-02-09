Определились соперники российских теннисистов во втором круге Australian Open

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Стали известны все соперники российских теннисистов во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Определились соперники российских теннисистов во втором круге Australian Open
  • Reuters

Даниил Медведев встретится с испанским теннисистом Роберто Карбальесом Баэной, который победил венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 3:6, 6:2, 6:3.

Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Монтейро, обыгравшим Андрея Мартина из Словакии — 7:6, 6:1, 6:2.

Карен Хачанов сразится с литовцем Ричардсом Беранкисом, который обыграл индийского теннисиста Сумита Нагала — 6:2, 7:5, 6:3.

Роман Сафиуллин после победы над Ильёй Ивашко из Белоруссии со счётом 6:4, 6:3, 6:4 встретится с британцем Кэмероном Норри, который обыграл своего соотечественника Дэниела Эванса — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5.

Встречи второго круга Australian Open начнутся 10 февраля.

Australian Open — первый турнир Большого шлема в 2021 году. 

Ранее Медведев прокомментировал свою победу над канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

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