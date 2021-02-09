Нападающий «Спартака» Понсе высказался о смерти Марадоны

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своей реакции на смерть легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

«Сначала я не поверил. У меня не укладывалось в голове, что Диего больше нет. Это событие парализовало Аргентину: несмотря на карантин, миллионы людей вышли на улицы, чтобы проститься с Марадоной», — цитирует Понсе Sport24.

Он отметил, что не застал карьеру Марадоны, но в детстве смотрел много видеороликов с игрой легендарного футболиста.



«Его проходы через полполя, знаменитая разминка под музыку в «Наполи», гол Англии рукой — просто за гранью человеческих возможностей. Диего — легенда», — добавил он.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.



Ранее сообщалось, что тело Марадоны может быть помещено в мавзолей.