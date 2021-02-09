Нападающий «Спартака» Понсе высказался о смерти Марадоны
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«Сначала я не поверил. У меня не укладывалось в голове, что Диего больше нет. Это событие парализовало Аргентину: несмотря на карантин, миллионы людей вышли на улицы, чтобы проститься с Марадоной», — цитирует Понсе Sport24.
Он отметил, что не застал карьеру Марадоны, но в детстве смотрел много видеороликов с игрой легендарного футболиста.
«Его проходы через полполя, знаменитая разминка под музыку в «Наполи», гол Англии рукой — просто за гранью человеческих возможностей. Диего — легенда», — добавил он.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что тело Марадоны может быть помещено в мавзолей.