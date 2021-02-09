Нападающий «Спартака» Понсе высказался о смерти Марадоны

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своей реакции на смерть легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.
Нападающий «Спартака» Понсе высказался о смерти Марадоны
  • ©spartak.com

«Сначала я не поверил. У меня не укладывалось в голове, что Диего больше нет. Это событие парализовало Аргентину: несмотря на карантин, миллионы людей вышли на улицы, чтобы проститься с Марадоной», — цитирует Понсе Sport24.

Он отметил, что не застал карьеру Марадоны, но в детстве смотрел много видеороликов с игрой легендарного футболиста.

«Его проходы через полполя, знаменитая разминка под музыку в «Наполи», гол Англии рукой — просто за гранью человеческих возможностей. Диего — легенда», — добавил он.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что тело Марадоны может быть помещено в мавзолей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить