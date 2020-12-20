СМИ: Тело Марадоны может быть помещено в мавзолей

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны могут эксгумировать и поместить в мавзолей.

Как сообщает The Sun, соответствующее желание незадолго до смерти выразил сам Марадона — в письме, а также в разговоре со своим адвокатом.

«После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее, окружённое моими трофеями и личными вещами», — говорится в письме аргентинца.

Отмечается, что наследники легендарного футболиста поддерживают эту идею.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии.