СМИ: Тело Марадоны может быть помещено в мавзолей
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Как сообщает The Sun, соответствующее желание незадолго до смерти выразил сам Марадона — в письме, а также в разговоре со своим адвокатом.
«После долгих размышлений я хочу выразить желание, чтобы после моей смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее, окружённое моими трофеями и личными вещами», — говорится в письме аргентинца.
Отмечается, что наследники легендарного футболиста поддерживают эту идею.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Ранее сообщалось, что в Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии.