В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном переходе Селихова в греческий АЕК

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что греческий АЕК пытался приобрести голкипера красно-белых Александра Селихова.

«Официально греки к нам не обращались», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

До этого в прессе появилась информация, что АЕК хотел арендовать Селихова до конца сезона с правом выкупа, но против этого выступил спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов.

В последний раз вратарь появлялся на поле в составе основной команды «Спартака» 6 апреля 2019 года в матче с ЦСКА (0:2). Тогда он получил повреждение и был заменён. Впоследствии он долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.

Селихов перешёл в «Спартак» в 2017 году. С тех пор он провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и в 14 играх отстоял на ноль.

Ранее нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о решении главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с московским клубом.