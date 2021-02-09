Понсе прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о решении главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с московским клубом.

«Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу. Тедеско — реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты», — цитирует Понсе Sport24.

По мнению нападающего, решение Тедеско об уходе из московского клуба нужно уважать.



«У него есть свои причины. Со спортивной точки зрения я бы хотел, чтобы Доменико остался. Но по-человечески я его понимаю», — добавил он.

Контракт Доменико Тедеско со «Спартаком» истекает летом 2021 года.



После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» — на шесть.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт третий зимний сбор в Тарасовке.