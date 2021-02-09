В КДК РФС отреагировали на апелляцию «Спартака» о дисквалификации Тедеско

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал информацию о подаче апелляции со стороны московского «Спартака» на решение о дисквалификации главного тренера Доменико Тедеско на три матча.

«У нас есть информация, что «Спартак» действительно подал апелляцию в апелляционный комитет», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Тедеско был дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам инцидента после встречи 18-го тура РПЛ с клубом «Сочи» (0:1).

Напомним, после матча Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» — на шесть.



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