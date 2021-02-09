ЦСКА сыграет товарищеский матч с командой третьего дивизиона Испании
- @pfc_cska
Как сообщается на официальной странице «Мар Менора» в Twitter, встреча состоится 11 февраля. Начало — в 13:00 мск. Игра пройдёт в Кампоаморе (Испания).
Напомним, что первый официальный матч московского клуба в 2021 году пройдёт 21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА. Начало — в 14:30.
После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее Рондон сообщил о возвращении в Россию.