ЦСКА сыграет товарищеский матч с командой третьего дивизиона Испании

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Футбольный клуб «Мар Менор», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Испании, объявил о предстоящем контрольном матче с московским ЦСКА.
ЦСКА сыграет товарищеский матч с командой третьего дивизиона Испании
  • @pfc_cska
  • Twitter

Как сообщается на официальной странице «Мар Менора» в Twitter, встреча состоится 11 февраля. Начало — в 13:00 мск. Игра пройдёт в Кампоаморе (Испания).

Напомним, что первый официальный матч московского клуба в 2021 году пройдёт 21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА. Начало — в 14:30.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. 

Ранее Рондон сообщил о возвращении в Россию.

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