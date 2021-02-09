Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Оклахому» в НБА
  • Reuters
  • © Kirby Lee-A TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 119:112.

В составе калифорнийского коллектива трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 12 передач оформил Леброн Джеймс, а также 21 очко в свой актив записал его партнёр по команде Монтрезл Харрелл. Кроме того, дабл-дабл оформил Кайл Кузма (11 очков и 10 подборов).

У гостей дабл-даблами отметились Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач), Дариус Базли (21 очко и 16 подборов) и Хамиду Диалло (20 очков и 11 подборов).

В других матчах игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» одолел «Голден Стэйтс Уорриорз» (105:100), «Шарлотт Хорнетс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» уступил «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» потерпел поражение от «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» победил «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» проиграл «Милуоки Бакс» (112:125). 

Ранее сообщалось, что «Юта» одолела «Индиану» и выиграла четвёртый подряд матч в НБА.

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