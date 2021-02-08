«Юта» одолела «Индиану» и выиграла четвёртый матч кряду в НБА

«Юта Джаз» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Индианаполисе и завершилась в пользу гостей — 103:95.

Самым результативным игроком матча стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. Его партнёр по команде Руди Гобер тоже оформил дабл-дабл (16 очков, 16 подборов). В составе «Пэйсерс» 20 баллов в свой актив записал Домантас Сабонис.

«Юта» одержала четвёртую победу подряд и 15-ю за последние 16 игр.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт Пистонс» в НБА.