«Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт», Джеймс оформил дабл-дабл
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 135:129 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 ассистов. Ещё 30 очков команде принёс Энтони Дэвис. В активе Денниса Шрёдера 22 очка.
В составе «Детройта» 32 очка набрал Джереми Грант. Джош Джексон записал в свой актив 28 очков. Дабл-дабл из 22 очков и десяти ассистов оформил Делон Райт.
Ранее сообщалось, что 57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Далласу» в НБА.