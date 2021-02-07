«Лейкерс» потребовалось два овертайма, чтобы обыграть «Детройт», Джеймс оформил дабл-дабл

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, исход которой решился во втором овертайме, завершилась со счётом 135:129 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 ассистов. Ещё 30 очков команде принёс Энтони Дэвис. В активе Денниса Шрёдера 22 очка.

В составе «Детройта» 32 очка набрал Джереми Грант. Джош Джексон записал в свой актив 28 очков. Дабл-дабл из 22 очков и десяти ассистов оформил Делон Райт.

Ранее сообщалось, что 57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Далласу» в НБА.