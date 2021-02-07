57 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Далласу» в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 134:132 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 57 очков. Ещё 22 очка команде принёс Эндрю Уиггинс.

В составе «Маверикс» дабл-дабл из 42 очков и 11 ассистов оформил Лука Дончич. Кристапс Порзингис стал автором дабл-дабла из 18 очков и десяти подборов.

В других матчах игрового дня «Сакраменто Кингз» обыграл «Денвер Наггетс» (119:114), «Орландо Мэджик» уступил «Чикаго Буллз» (92:118), «Филадельфия Сиксерс» победил «Бруклин Нетс» (124:108), «Атланта Хоукс» взял верх над «Торонто Рэпторс» (132:121), «Кливленд Кавальерс» проиграл «Милуоки Бакс» (99:124), «Хьюстон Рокетс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (106:111), «Оклахома-Сити Тандер» победил «Миннесота Тимбервулвз» (120:118), а «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» (118:109).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс выступил против проведения Матча звёзд НБА.