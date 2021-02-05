Джеймс выступил против проведения Матча звёзд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не поддерживает решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провести Матч всех звёзд в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Никакой энергии и никакого интереса относительно Матча всех звёзд в этом году. Не понимаю, зачем он нам нужен сейчас. Из-за сокращённого межсезонья я рассчитывал на пятидневную паузу в марте. Я буду в Атланте, но только физически, а не мысленно», — приводит слова Джеймса USA Today.

Изначально НБА не планировала проводить Матч звёзд в сезоне-2020/21, однако в начале 2021 года лиги и профсоюз игроков достигли договорённости о проведении мероприятия 7 марта в Атланте.

Ранее НБА назвала предварительные результаты голосования на Матч звёзд.