Джеймс выступил против проведения Матча звёзд НБА

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не поддерживает решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провести Матч всех звёзд в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Джеймс выступил против проведения Матча звёзд НБА
  • Reuters

«Никакой энергии и никакого интереса относительно Матча всех звёзд в этом году. Не понимаю, зачем он нам нужен сейчас. Из-за сокращённого межсезонья я рассчитывал на пятидневную паузу в марте. Я буду в Атланте, но только физически, а не мысленно», — приводит слова Джеймса USA Today.

Изначально НБА не планировала проводить Матч звёзд в сезоне-2020/21, однако в начале 2021 года лиги и профсоюз игроков достигли договорённости о проведении мероприятия 7 марта в Атланте.

Ранее НБА назвала предварительные результаты голосования на Матч звёзд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить