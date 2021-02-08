Источник рассказал, какие варианты сделки по Промесу «Спартак» предложил «Аяксу»

Московский «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу полузащитника Квинси Промеса, намереваясь застраховать свою позицию на предмет возможного уголовного преследования футболиста на родине.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи предложили «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если игроку придётся вернуться на родину, а также трансфер с перечислением полной суммы за футболиста, но с возможностью возврата её части в случае, если Промеса обяжут вернутся в Нидерланды.

«Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. Спартак готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — сказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

В настоящее время Промес проходит подозреваемым по делу о нанесении ножевых ранений в Нидерландах.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что надеется на скорейший переход Промеса.