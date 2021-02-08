Источник рассказал, какие варианты сделки по Промесу «Спартак» предложил «Аяксу»
- globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», москвичи предложили «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона, трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если игроку придётся вернуться на родину, а также трансфер с перечислением полной суммы за футболиста, но с возможностью возврата её части в случае, если Промеса обяжут вернутся в Нидерланды.
«Мы действительно предложили Аяксу три варианта сделки. Спартак готов вести переговоры и быть гибким в данной ситуации. Надеемся, удастся прийти к соглашению», — сказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
В настоящее время Промес проходит подозреваемым по делу о нанесении ножевых ранений в Нидерландах.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что надеется на скорейший переход Промеса.