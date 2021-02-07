Тедеско заявил, что надеется на скорейший переход Промеса в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с возможным трансфером нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«Слежу за новостями по нему, руководство меня информирует. Ждём, что вопрос решится. Конечно, я, как тренер, хочу, чтобы он скорее приехал и начал работать, чтобы влиться в коллектив. В клубе делают для этого всё возможное», — приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Квинси отметился 33 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отреагировали на информацию о завершении сделки по Промесу.