В «Спартаке» отреагировали на информацию о завершении сделки по Промесу

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о завершении сделки с амстердамским «Аяксом» по трансферу нидерландского полузащитника Квинси Промеса.

«Ситуация по Промесу пока остаётся неизменной. Прогнозов никаких нет. Мы неоднократно говорили, что всё зависит от «Аякса», мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Квинси отметился 33 результативными передачами.

Ранее появилась информация, что «Спартак» уже подписал Промеса.