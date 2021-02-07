СМИ: «Спартак» уже подписал Промеса
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Как сообщает испанский журналист Алекс Эредия в своём Twitter, официальное объявление о трансфере будет сделано в ближайшее время.
«Квинси Промес — уже новый игрок московского «Спартака», — добавил Эредия.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Квинси отметился 33 результативными передачами.
Ранее владелец «Спартака» рассказал о ситуации с переговорами по поводу трансфера Промеса.